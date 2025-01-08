Şemdinli Kaymakamı Akpınar, köy ziyaretlerine devam ediyor

Köy sakinleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Akpınar'a teşekkür etti.

Köyde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Akpınar, vatandaşlara her alanda destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Köy ziyaretleri kapsamında Nehri köyüne giden Akpınar, vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.

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