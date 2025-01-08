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        Şemdinli Kaymakamı Akpınar, köy ziyaretlerine devam ediyor

        Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Nehri köyünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 15:06 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:31
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        Şemdinli Kaymakamı Akpınar, köy ziyaretlerine devam ediyor
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        Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Nehri köyünü ziyaret etti.

        Köy ziyaretleri kapsamında Nehri köyüne giden Akpınar, vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.

        Köyde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Akpınar, vatandaşlara her alanda destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

        Köy sakinleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Akpınar'a teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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