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        Hakkari'de yapımı tamamlanan Yeniköprü Tüneli'nden araç geçişleri başladı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapımı tamamlanan Yeniköprü Tüneli'nden araç geçişleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 15:08 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:12
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        Hakkari'de yapımı tamamlanan Yeniköprü Tüneli'nden araç geçişleri başladı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapımı tamamlanan Yeniköprü Tüneli'nden araç geçişleri başladı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması, trafiğin güvenle akışının sağlanması amacıyla 2019'da Yeni Köprü mevkisinde yapımına başlanan 3 bin 965 metrelik Yeniköprü Tüneli'nde çalışmalar tamamlandı.

        Karayolları ekiplerinin işaretleme ve bariyer kurma çalışması yürüttüğü tünelin hizmete alınmasıyla araçlar geçiş yaptı.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, tünelden geçerek incelemelerde bulundu, Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol'dan bilgi aldı.

        Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tüm basın mensuplarının gününü kutladı.

        Tünelin hayırlı olması temennisinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

        "Daha önce yaşanan sıkıntıları, zorlukları hepimiz yaşayarak tecrübe ettik. Heyelanlı bölge artık tünelin dışında kalıyor. Tünel ile güvenli, daha hızlı bir ulaşım aksı sağlanacak. Yaklaşık 4 kilometrelik çift taraflı tünelimiz hizmet vermeye başladı. Resmi açılışını inşallah Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın katılımıyla yaparız. Öncellikle burayı çift taraflı trafiğe açıyoruz. Tüm hemşerilerimizin tünelin giriş-çıkışındaki düzenlemelere uymaları gerekiyor. Dolayısıyla tünele yaklaşırken hız limitine, trafik işaretlerine uymaları büyük önem arz ediyor. Dikkatli olmamızda fayda var. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

        Gökyurt Köyü Muhtarı Melik Bilici de tünelin açılmasından memnuniyet duyduklarını anlatarak, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Valimize, Karayolları Bölge Müdürümüze, tüm ekiplere teşekkür ederim. Güzel bir hizmet oldu. Bölge için önemli bir güzergah. Heyelan, çığ ve kaya düşmesi tehlikesi olan bir bölge. Bu yüzden tünelin hizmete alınması çok önemli. Bunun gibi hizmetlerin devamını bekliyoruz." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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