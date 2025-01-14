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        Hakkari'de Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        AK Parti Hakkari Gençlik Kolları Başkanlığınca, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 09:18 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:56
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        Hakkari'de Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
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        AK Parti Hakkari Gençlik Kolları Başkanlığınca, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte dengbejler, şarkılar seslendirdi.

        Etkinliğe katılan AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, basın mensupları için yapılan etkinliğin anlamlı olduğunu söyledi.

        Kentte birlik ve beraberlik havasının hakim olduğunu belirten Kaya, şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da kente hizmet etmeye, insanlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini dile getirdi.

        Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Rızgar Özdemir de basın mensuplarına sahip çıkılması gerektiğini belirterek, gazetecilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

        Gençlerin şarkılar eşliğinde çiğ köfte yoğurduğu etkinliğe AK Parti Kadın Kolları Başkanı Güneş Hayva, kentte görev yapan basın mensupları ve teşkilat mensupları katıldı.

        Galeri
        Galeri

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