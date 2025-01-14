Çukurca'da kurumlar ve gençler arasında voleybol turnuvası yapıldı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kurumlar ve gençler arasında voleybol turnuvası düzenlendi.

Kaymakamlık, belediye ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğün destekleriyle düzenlenen turnuva, 24 takım katıldı.

Saran Spor Salonu'nda yapılan turnuvada dereceye giren takımların sporcularına ödülleri verildi.

Kaymakam Mert Kumcu, turnuvanın birlik ve beraberlik içerisinde yapıldığını söyledi.

Belediye Başkanı Nazmi Demir ise "Tribünlerdeki heyecan, sahadaki mücadeleyle birleşince ortaya harika bir atmosfer çıktı. Sporun, toplumumuzu bir araya getirme gücüne hep birlikte şahit olduk. Bu tür organizasyonlar, gençlerimize hem fiziksel hem de sosyal anlamda ilham veriyor." dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük ise zor geçen karşılaşmaların ardından final oynayan takımları tebrik etti.