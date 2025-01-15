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        Yüksekova'daki Nehil Sazlığı'nda kuş sayımı yapıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Nehil Sazlığı'nda Kış Ortası Su Kuşu Sayımları yapıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 18:08 Güncelleme: 15.01.2025 - 19:04
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        Yüksekova'daki Nehil Sazlığı'nda kuş sayımı yapıldı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Nehil Sazlığı'nda Kış Ortası Su Kuşu Sayımları yapıdı.

        Hakkari Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversite bünyesindeki Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erkan Azizoğlu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgenin önemli sulak alanlarından biri olan Nehil Sazlığı'na gitti.

        Azizoğlu ve ekipler, ilkbaharda onlarca kuş türünün konakladığı sazlıkta kuşların tespitine yönelik gözlem yaptı.

        Gözlem sonucunda büyük bölümü karla kaplı sazlıkta 16 kuş türünün bulunduğu tespit edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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