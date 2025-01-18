Hakkari'de sezonu açan Mergabütan Kayak Merkezi, sömestirde ziyaretçilerini bekliyor

SAYİM HARMANCI - Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli kış turizm merkezlerinden Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde açılan pistleriyle kayak tutkunlarını bekliyor.

Kış mevsiminde aldığı yağışla Türkiye'de kayak sezonunun en uzun sürdüğü Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi'nde, bu sene karın yeterli seviyede olmaması nedeniyle sezon geç açıldı.

Kente 12 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım imkanı sağlayan, uluslararası standartlarda pistleri ve kristal yapıdaki kar kalitesiyle öne çıkan merkezde, son günlerdeki yağışların ardından kar kalınlığı 57 santimetreye ulaştı.

Teleski ve kapalı yürüme bandının bulunduğu 1. etapta hazırlanan tüm pistler, ziyaretçilerin hizmetine sunuldu.

Yüksek rakımdaki pistleriyle ziyaretçilerine eşsiz manzaraya karşı kayak yapma fırsatı sunan merkezde, sömestir tatilinde kayakseverleri, öğrencileri ve ailelerini ağırlamak için hazırlıklar tamamladı.

Kayak merkezine çıkan Çekyalı aile, kayak takımları ve kızaklarla kayarak karın keyfini çıkardı.

- "Tatil boyunca ziyaretçilerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AA muhabirine, bu yıl ülke genelinde yağışların düşük seviyede kaldığını söyledi.

Kentte kar kalınlığının yer yer 70 santimetreye ulaştığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Birinci etaptaki yürüme bandı, mekanik sistemler ve pistler faaliyette. Telesiyejin olduğu etabı, bu hafta etkili olması beklenen kar yağışının ardından açmayı hedefliyoruz. Şu an 5 pistimiz açık. Hem kayağa yeni başlayan hem de profesyonellere hitap eden pistlerimiz var. Sömestir dönemi başladı. 15 günlük süreçte birçok öğrencinin, velinin gözü kayak merkezinde olacak. Buraya gelip kayak yapma imkanı bulacaklar. Biz de bu hizmeti sunmaya hazırız. Tatil boyunca ziyaretçilerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Burada onlara hem kayağı öğreteceğiz hem de eğlenmelerini sağlayacağız."

Tesiste iki etabın yer aldığını, pistlerin 2 bin 600 ile 3 bin rakım arasındaki yükseltilerde bulunduğunu anlatan Yıldırım, "Bu sene Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 120 kişilik Gençlik Kampı'nı da faaliyete aldık. Türkiye'nin her tarafından her hafta yaklaşık 100 öğrencimizi burada 4 gün boyunca misafir ederek kayağı öğretiyoruz. Yarıyıl tatilinde gençlerimizi, öğrencilerimizi ve ailelerimizi kayak yapmaya bekliyoruz." diye konuştu.