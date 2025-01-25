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        Hakkari'de yoğun sis ve soğuk hava, Muş'ta kar etkili oldu

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sis ve soğuk hava etkili olurken, Muş'ta yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 10:20 Güncelleme: 25.01.2025 - 10:20
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        Hakkari'de yoğun sis ve soğuk hava, Muş'ta kar etkili oldu
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sis ve soğuk hava etkili olurken, Muş'ta yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

        İlçede yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

        Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği ilçede, hava eksi 9 derece ölçüldü.

        Ağaçlarda kırağı, saçaklarda buz sarkıtları oluştu, vatandaşlar araçlarını battaniye ve brandalarla soğuk havadan korudu.

        Muş'ta da yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

        Kar nedeniyle 6 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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