Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        GÜNCELLEME - Hakkari'de 57 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Hakkari'de 57 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 18:27 Güncelleme: 05.02.2025 - 18:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Hakkari'de 57 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL

        Hakkari'de 57 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Bağışlı Mehmetçik İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören Akçalı İlk ve Ortaokulu'nun 3 öğrencisinde öğle yemeğinden sonra bulantı ve kusma şikayeti görüldü.

        Haber verilmesi üzerine okula 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Söz konusu öğrenciler ile okuldaki 54 öğrenci daha tedbir amaçlı Hakkari ve Yüksekova'daki hastanelere kaldırıldı.

        Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Yüksekova Devlet Hastanesine giderek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.

        Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        - İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuya ilişkin açıklama

        Müdürlük tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı öğrencilerin sabah okula gelirken bulantı ve karın ağrısı şikayetiyle okul yönetimine başvurduğu belirtildi.

        Okulda öğle arasında kumanya desteğinde bulunulan öğrencilerde bulantı ve karın ağrısı şikayetlerinin artması üzerine İl Sağlık Müdürlüğüne bilgi verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Sağlık ekipleri öğrencilerimizin muayenelerini yaparak müdahalede bulunmuş ve gerekli tetkikler istenmiştir. Tetkiklerin sonucunda evde yenilen bir üründen mi veya okulda dağıtılan kumanyadan mı olayın vuku bulduğu netlik kazanacak. Ayrıca su ve gıda numunesi almak için de ekipler görevlendirildi. An itibariyle herhangi bir öğrencimizde hayati bir tehlike bulunmamakta olup sadece tedbir amaçlı 57 öğrencimiz, müşahade altında tutulduktan sonra tetkikleri yapılarak çoğunluğu taburcu edilmiş ve evlerine gönderilmiştir. Süreç, bizzat Valimiz Sayın Ali Çelik tarafından titizlikle takip edilmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        5 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        5 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı
        Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        Galatasaray, Lemina'yı açıkladı!
        Galatasaray, Lemina'yı açıkladı!
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        "Burnumu takma zannetti"
        "Burnumu takma zannetti"
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez

        Benzer Haberler

        Yüksekova'da kar yağışı
        Yüksekova'da kar yağışı
        Hakkari'de 43 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Hakkari'de 43 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Hakkari'de 34 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı
        Hakkari'de 34 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı
        Hakkari'nin kadın voleybolcuları 1. Lig'e odaklandı
        Hakkari'nin kadın voleybolcuları 1. Lig'e odaklandı
        Hakkari'de tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Hakkari'de tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Hakkari'de asayiş toplantısı düzenlendi
        Hakkari'de asayiş toplantısı düzenlendi