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        Hakkari'de kar yağışı etkili oluyor

        Hakkari'de akşam saatlerinde etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 20:28 Güncelleme: 05.02.2025 - 20:34
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        Hakkari'de kar yağışı etkili oluyor
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        Hakkari’de akşam saatlerinde etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kent merkezi ve Yüksekova'da akşam saatlerinde başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Yağış nedeniyle görüş mesafesi düşerken sürücüler, trafikte kontrollü ilerlemeye çalışıyor.

        Bazı noktalarda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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