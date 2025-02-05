Hakkari'de kar yağışı etkili oluyor
Hakkari'de akşam saatlerinde etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Hakkari’de akşam saatlerinde etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kent merkezi ve Yüksekova'da akşam saatlerinde başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Yağış nedeniyle görüş mesafesi düşerken sürücüler, trafikte kontrollü ilerlemeye çalışıyor.
Bazı noktalarda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.
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