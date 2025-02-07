Hakkari'de deprem anında tahliye tatbikatı yapıldı
Hakkari'de 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü kapsamında deprem tatbikatı yapıldı.
Hakkari'de 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü kapsamında deprem tatbikatı yapıldı.
Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunda düzenlenen deprem anında tahliye tatbikatında AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere depreme karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi verdi.
Ardından senaryo gereği siren çalındı, öğretmen, idareci ve öğrenciler, "çök, kapan, tutun" pozisyonuna geçti.
Okuldakilerin planlı şekilde tahliye edildiği tatbikatta, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve MEB AKUB ekipleri görev aldı.
Tatbikata İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fahrettin Çelik ve Şube Müdürü Sait Ediş katıldı.
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