Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Hakkarigücü, Beylerbeyi Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Hakkarigücü, Beylerbeyi Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.
Merzan Futbol Sahası'nda sporseverlerin ilgi gösterdiği müsabakanın ilk yarısı, 26. dakikada Madinatou Rouamba'nın attığı golle Beylerbeyi Spor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçın 48. dakikasında Meryem Küçükbirinci'nin golüyle ev sahibi ekip, 1-1 eşitliği sağladı.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
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