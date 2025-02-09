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        Hakkari'de 50 yaşındaki kadın mezrada tek başına yaşıyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçen yıl eşini kaybeden 50 yaşındaki Şilan Çakar, yalnız yaşadığı mezrada hayata tutunmaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 15:25 Güncelleme: 09.02.2025 - 15:31
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        Hakkari'de 50 yaşındaki kadın mezrada tek başına yaşıyor
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçen yıl eşini kaybeden 50 yaşındaki Şilan Çakar, yalnız yaşadığı mezrada hayata tutunmaya çalışıyor.

        Beşatlı köyü Çakmak mezrasında yaşamını sürdüren Çakar çifti, yaklaşık 10 yıl önce komşularının taşınmasıyla mezrada tek kaldı.

        Şilan Çakar, geçen yıl eşi Cafer Çakar'ın vefatının ardından mezrada yalnız yaşamaya başladı.

        Mezrada devletten aldığı yardımla hayata tutunmaya çalışan Çakar, kışın yolların kapanması nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

        Dün de yolu kapanan mezradaki Çakar'a ulaşamayan köy sakinleri, İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekiplerinden yardım istedi.

        Bölgeye yönlendirilen karla mücadele ekipleri, yolu açarak kadına ulaşılmasını sağladı.

        Çakar, 11 yıl önce evlendiği eşinin hayatını kaybetmesi nedeniyle mezrada yalnız kaldığını söyledi.

        Mezrada kimsenin olmadığını dile getiren Çakar, "Kurtlardan dolayı bazen dışarı çıkamıyor, hastaneye gidemiyorum. İhtiyaçlarımı karşılamakta zorluk çekiyorum. Kışın yollarımız kardan dolayı kapanıyor. Bu yüzden kimse gelip gidemiyor. Birkaç ay önce aldığım erzağı tüketiyorum. Yolumu açan karla mücadele ekiplerine teşekkür ederim. Devletimizin bana yardım etmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

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