Hakkari Zapspor, 12 Bingölspor ile berabere kaldı

Taraftarların ilgi gösterdiği maçı, Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı Ali Çelik, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Hakkari Zapspor Kulübü Başkanı Ayhan Tunç da izledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zapspor, kendi sahasında karşılaştığı 12 Bingölspor'la berabere kaldı.

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