Hakkari'de Eğitim-Bir-Sen'den üniversite personeline yer değişikliği hakkı talebi

Hakkari'de Eğitim-Bir Sen Şubesi, üniversite idari personeline yer değişikliği hakkı tanınması talebinde bulundu.

Eğitim-Bir Sen Hakkari Şube Başkanı Nihat Gür, Hakkari Üniversitesi Zeynel Bey Kampüsünde yaptığı açıklamada, üniversite idari personelinin kadro ve pozisyon unvanları itibariyle her üniversitede aynı yeterliliğe sahip olduğunu söyledi.

Personelin iller veya kurumlar arası merkezi yer değişikliği hakkına sahip olmadığını belirten Gür, şunları kaydetti:

"Eğitim-Bir-Sen'in gayretleri sonucunda Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu 6. ve 7. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesinde idari personelin yükseköğretim kurumları arasında yer değişikliği konusunda taraflarca çalışma yapılması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda YÖK ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yürütülmüş olsa da henüz işleyen bir sistem oluşturulamamıştır. Bu nedenle, üniversite idari personelinin üniversiteler arası yer değişikliği işlemleri, toplu sözleşme hükmüne dayanarak YÖK Başkanlığı tarafından düzenlenmelidir. Bu düzenleme, üniversiteler arası merkezi yer değişikliğine imkan tanıyacak şekilde hukuki ve fiili bir çerçeveye oturtulmalıdır."