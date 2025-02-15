Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 92 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle 92 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Hakkari ve ilçelerinde kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kentte dün kar nedeniyle yolu kapanan 284 yerleşim yerinden 282'sinin yolu, ekiplerin çalışmaları sonucu açıldı.

Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü köyü Aktoprak mezrası ile Onbaşılar köyü Çobanpınar mezrası yolunda çığ riskinden dolayı çalışma yapılamadı.

Ekipler, bazı güzergahlarda yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri de çarşı merkezinde, ara sokaklar ve mahalle yollarında kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

- Muş

Muş'ta kardan dolayı 41 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte iki gündür kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Kar nedeniyle 41 köy yolunun kapandığını belirten Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için yolları bir an önce açacaklarını kaydetti.

- Bitlis

Bitlis'te etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kardan dolayı 49 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Kurtkan, ekiplerin kısa sürede yolları açacağını ifade etti.

Belediye ve Karayolları ekipleri de caddelerde, sokak ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yürüttü.