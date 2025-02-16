Muş ve Hakkari'de 5 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Yüksekova'da sabah yoğun sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kentte iki gün önce kar nedeniyle kapanan 284 yerleşim yerinden 283'ünün yolu açıldı.

Kar nedeniyle yolu kapanan 250 köy yolundan 246'sını açtıklarını belirten Yentürk, kalan 4 yerleşim yerinin yolunu açmak için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Muş'ta son günlerde etkili olan kar ve tipi sebebiyle kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

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