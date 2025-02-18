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        Hakkari'de sahipli köpekler kimliklendirilerek takipleri sağlanacak

        Hakkari'de hayata geçirilen "Sahipli Köpeklerin Ücretsiz Olarak Kimliklendirilmesi ve Aşılanması" projesi ile kentteki sahipli köpeklerin takibi yapılarak sokağa salınmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 16:58 Güncelleme: 18.02.2025 - 17:19
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        Hakkari'de sahipli köpekler kimliklendirilerek takipleri sağlanacak
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        Hakkari'de hayata geçirilen "Sahipli Köpeklerin Ücretsiz Olarak Kimliklendirilmesi ve Aşılanması" projesi ile kentteki sahipli köpeklerin takibi yapılarak sokağa salınmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

        Kent genelindeki sahipli köpeklerin kimliklendirilip kayıt altına alınması ve köpek popülasyonunun kontrol altında tutulması için hayata geçirilen projenin protokolü için Valilik toplantı salonunda imza töreni düzenlendi.

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, burada yaptığı açıklamada, sahipsiz hayvanlar konusunun ülkenin önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi.

        Hayvan popülasyonunu sınırlayarak, bunların birçoğunu sahipli hayvan statüsüne geçirmeyi amaçladıklarını belirten Çelik, "Bunların yerlerinin sokak olmadığına hepimiz bir şekilde kanaat getirdik. Acı tecrübeler bu konuyu hepimize anlatıyor. Çözüm noktasında ilimizde üç parametre geliştirdik. Sahipsiz hayvan popülasyonunun artışına neden olan en önemli unsurlardan bir tanesi çoban köpekleri." dedi.

        Bu köpeklerin sahiplendirilmesi ve bunlardan çoğalan köpeklerin sahipleri tarafından sorumluluklarının üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

        "İlimizde bulunan çoban köpeklerinin ya da sahiplenilmesi gereken hayvanların sahiplenme sürecinde ortaya çıkan tüm masraflar İl Özel İdaremiz tarafından karşılanacak. Sahipli ve sahipsiz hayvanların net şekilde ayrılması gerekir. Bunun için de başlangıç noktası çoban köpeklerinin, köylerimizdeki popülasyonun sahiplerinin olup olmadığını netleştirmemiz lazım. Bunun için de Tarım ve Orman İl Müdürlüğüyle bir protokol geliştirdik. Kendi sürüleri için gerekli olan köpeklerin kayıtlarını yaptırarak, bundan sonra da o hayvanlarla ilgili sürecin yakinen takipçileri olmaları gerekiyor."

        Çocukların geleceği ve güvenli sokakların oluşturulması için herkesin bu sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Çelik, bu proje ile sahipli hayvanları bir an önce kimliklendirip, sahipsiz hayvanların da popülasyonunun artışını engellemek amacıyla hızlı bir kısırlaştırma süreci başlatmayı amaçladıklarını kaydetti.

        Kentteki belediyelerin ve İl Özel İdaresinin üyesi olduğu Sokak Hayvanları Koruma Birliği'ni faaliyete geçirerek yüksek kapasiteli barınaklar inşa etmeyi hedeflediklerini anlatan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Hayvan barınağı yapma zorunluluğu olmayan belediyelerin mahallinde bulunan hayvanların barınması için gerekli tedbirler alınacak. Bunun uygulanması için güç birliği gerekiyor. 3 bine yakın sahipsiz hayvanın hızlı bir şekilde kısırlaştırma süreci için Veteriner Hekimler Odası ile protokol imzalayacağız. Bu ay içinde, bütün sokak hayvanlarının tespiti ve kısırlaştırma sürecinin startını vereceğiz. Yasanın emredici hükmü hepimiz için bağlayıcıdır. Bunlara uymayanlarla ilgili de istisnasız gerekli yasal işlemler yapılacak. Bu konuda bir seferberlik ruhuna ihtiyacımız var."

        Çelik, daha sonra Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ ve Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Asım Şen ile işbirliği protokolünü imzaladı.

        Törene, Vali Yardımcıları Furkan Berber ve Tayyar Emre Mahmutoğlu, ilçe ve belde belediye başkanları ve yöneticileri ile kurum amirleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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