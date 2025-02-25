Hakkari'de engelli bireye malzeme desteği

Taşçı Ailesi de dernek üyelerine teşekkür etti.

Dernek Başkanı Yavuz Aydoğdu, her zaman engellilerin yanında olduklarını söyledi.

Dernek tarafından temin edilen ekipmanlar, felç kalan ve konuşamayan Nezahat Taşçı'ya teslim edildi.

Hakkari'de Gençlik ve Engelliler Derneğince engelli vatandaşa elektrikli hasta yatağı ve medikal tekerlekli hasta banyo sandalyesi hediye edildi.

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