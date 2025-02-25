Hakkari'de engelli bireye malzeme desteği
Hakkari'de Gençlik ve Engelliler Derneğince engelli vatandaşa elektrikli hasta yatağı ve medikal tekerlekli hasta banyo sandalyesi hediye edildi.
Hakkari'de Gençlik ve Engelliler Derneğince engelli vatandaşa elektrikli hasta yatağı ve medikal tekerlekli hasta banyo sandalyesi hediye edildi.
Dernek tarafından temin edilen ekipmanlar, felç kalan ve konuşamayan Nezahat Taşçı'ya teslim edildi.
Dernek Başkanı Yavuz Aydoğdu, her zaman engellilerin yanında olduklarını söyledi.
Engellilerin hayatını kolaylaştırmak istediklerini belirten Aydoğdu, desteklerinin devam edeceğini ifade etti.
Taşçı Ailesi de dernek üyelerine teşekkür etti.
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