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        Hakkari'de engelli bireye malzeme desteği

        Hakkari'de Gençlik ve Engelliler Derneğince engelli vatandaşa elektrikli hasta yatağı ve medikal tekerlekli hasta banyo sandalyesi hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 16:45 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:45
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        Hakkari'de engelli bireye malzeme desteği
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        Hakkari'de Gençlik ve Engelliler Derneğince engelli vatandaşa elektrikli hasta yatağı ve medikal tekerlekli hasta banyo sandalyesi hediye edildi.

        Dernek tarafından temin edilen ekipmanlar, felç kalan ve konuşamayan Nezahat Taşçı'ya teslim edildi.

        Dernek Başkanı Yavuz Aydoğdu, her zaman engellilerin yanında olduklarını söyledi.

        Engellilerin hayatını kolaylaştırmak istediklerini belirten Aydoğdu, desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

        Taşçı Ailesi de dernek üyelerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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