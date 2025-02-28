Hakkari'de ekipler karla kaplı üs bölgelerinin yolunu açmaya çalışıyor

Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgede zor şartlarda çalışan ekipler, şu ana kadar onlarca üs bölgesinin yolunu açtı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, son günlerdeki kar yağışının ardından bazı üs bölgelerinin yolu kapandı.

Hakkari'de karla mücadele ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan üs bölgelerinin yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.