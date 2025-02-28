Hakkari'de ekipler karla kaplı üs bölgelerinin yolunu açmaya çalışıyor
Hakkari'de karla mücadele ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan üs bölgelerinin yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Hakkari'de karla mücadele ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan üs bölgelerinin yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, son günlerdeki kar yağışının ardından bazı üs bölgelerinin yolu kapandı.
Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışma başlattı.
Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgede zor şartlarda çalışan ekipler, şu ana kadar onlarca üs bölgesinin yolunu açtı.
Yollarda güçlükle ilerleyebilen ekipler, kalan yolları da kısa sürede açmayı hedefliyor.
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