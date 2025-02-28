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        Hakkari'de ekipler karla kaplı üs bölgelerinin yolunu açmaya çalışıyor

        Hakkari'de karla mücadele ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan üs bölgelerinin yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 12:55 Güncelleme: 28.02.2025 - 12:55
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        Hakkari'de ekipler karla kaplı üs bölgelerinin yolunu açmaya çalışıyor
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        Hakkari'de karla mücadele ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan üs bölgelerinin yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, son günlerdeki kar yağışının ardından bazı üs bölgelerinin yolu kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışma başlattı.

        Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgede zor şartlarda çalışan ekipler, şu ana kadar onlarca üs bölgesinin yolunu açtı.

        Yollarda güçlükle ilerleyebilen ekipler, kalan yolları da kısa sürede açmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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