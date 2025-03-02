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        Hakkari'de rahatsızlanan hamile kadın, askeri helikopterle hastaneye sevk edildi

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın, askeri helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 23:58 Güncelleme: 03.03.2025 - 00:04
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        Hakkari'de rahatsızlanan hamile kadın, askeri helikopterle hastaneye sevk edildi
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        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın, askeri helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

        İlçenin Altınsu köyünde rahatsızlanan N.O'nun yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Kara yoluyla nakli uygun görülmeyen kadın, bölgeye yönlendirilen askeri helikopterle Fatih Kışlası'na getirildi.

        Sağlık ekipleri tarafından güvenlik güçlerinin desteğiyle ambulansa taşınan N.O, Hakkari Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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