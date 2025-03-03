Hakkari'de yer yer 4 metre karın bulunduğu üs bölgesinin yolu açıldı
Hakkari'nin Derecik ilçesinde yer yer 4 metre karın bulunduğu Süngü Tepe Üs Bölgesi'nin yolu, ekiplerin 5 günlük çalışması sonucu açıldı.
Hakkari'nin Derecik ilçesinde yer yer 4 metre karın bulunduğu Süngü Tepe Üs Bölgesi'nin yolu, ekiplerin 5 günlük çalışması sonucu açıldı.
İl Özel İdaresi Derecik Şantiye Şefliği ekipleri, son günlerde etkili olan yağışlarla kapanan Süngü Tepe Üs Bölgesi yolunda çalışma başlattı.
Bazı noktalarında 4 metre karın bulunduğu yolda iş makineleriyle güçlükle ilerleyebilen ekipler, 5 günlük zorlu çalışmanın ardından yolu açtı.
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