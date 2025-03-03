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        Hakkari'de yer yer 4 metre karın bulunduğu üs bölgesinin yolu açıldı

        Hakkari'nin Derecik ilçesinde yer yer 4 metre karın bulunduğu Süngü Tepe Üs Bölgesi'nin yolu, ekiplerin 5 günlük çalışması sonucu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 16:28 Güncelleme: 03.03.2025 - 16:32
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        Hakkari'de yer yer 4 metre karın bulunduğu üs bölgesinin yolu açıldı
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        Hakkari'nin Derecik ilçesinde yer yer 4 metre karın bulunduğu Süngü Tepe Üs Bölgesi'nin yolu, ekiplerin 5 günlük çalışması sonucu açıldı.

        İl Özel İdaresi Derecik Şantiye Şefliği ekipleri, son günlerde etkili olan yağışlarla kapanan Süngü Tepe Üs Bölgesi yolunda çalışma başlattı.

        Bazı noktalarında 4 metre karın bulunduğu yolda iş makineleriyle güçlükle ilerleyebilen ekipler, 5 günlük zorlu çalışmanın ardından yolu açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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