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        Hakkari'de Zap Suyu'na düşen araçtaki baba öldü, oğlu yaralandı

        Hakkari'de Zap Suyu'na düşen hafif ticari aracın sürücüsü öldü, oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 19:05 Güncelleme: 07.03.2025 - 19:05
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        Hakkari'de Zap Suyu'na düşen araçtaki baba öldü, oğlu yaralandı
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        Hakkari'de Zap Suyu'na düşen hafif ticari aracın sürücüsü öldü, oğlu yaralandı.

        Aydın Yeşilgöz idaresindeki 33 AFE 823 plakalı hafif ticari araç, Hakkari-Van kara yolu Akçalı köyü yakınında şarampole devrildi.

        Zap Suyu'na düşen araçtan savrulan sürücü suya kapıldı, yaralanan 10 yaşındaki oğlu Muhammet Yeşilgöz ise kendi imkanıyla çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, JAK, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı çocuk, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ekiplerce başlatılan arama çalışmasında, kaza yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta Yeşilgöz'ün cansız bedenine ulaşıldı.

        Yeşilgöz'ün cesedi, hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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