Çukurca'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.
Kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle Tarihi Kale Evleri'nde düzenlenen etkinliğe kadınlar ilgi gösterdi.
Türkçe ve Kürkçe türkülerin seslendirildiği etkinlikte, kadınlar halay çekerek eğlendi.
Etkinlikte çeşitli yarışmalar yapıldı, pasta kesildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.