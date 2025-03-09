Hakkarili besiciler hayvanları için biriktirdikleri otu kızaklarla tepelerden indiriyor

Köy halkının yaşadığı zorluğu yerinde gördüklerini belirten Aykut, "Yazın biçtikleri otu biriktirip üzerini brandayla kapatıyorlar. Köyün yüksek noktalarındaki otu kışın kızaklarla indiriyorlar. Bu zorlu mücadeleyi derneğimizin yöneticilerinden Rahmi İyinç ile görüntüledik." dedi.

Yüksekova Ekoloji, Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri de besicilerin hayvanların bakımı için kızaklarla yaptıkları zorlu yolculuğa tanıklık etti.

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