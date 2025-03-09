Hakkarili besiciler hayvanları için biriktirdikleri otu kızaklarla tepelerden indiriyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bazı besiciler, yazın biriktirdikleri otu kızaklarla tepelerden indirerek hayvanlarına ulaştırıyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bazı besiciler, yazın biriktirdikleri otu kızaklarla tepelerden indirerek hayvanlarına ulaştırıyor.
Yeşiltaş köyünde besicilik yapan aileler, kış boyunca ağıllarda kalan hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor.
Yazın dağlarda biçtikleri otu köyün yüksek kesimlerinde istifleyen besiciler, bu otları kışın kızaklara yükleyerek ağılların bulunduğu alana taşıyor.
Yüksekova Ekoloji, Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri de besicilerin hayvanların bakımı için kızaklarla yaptıkları zorlu yolculuğa tanıklık etti.
Derneğin başkan yardımcısı Hazan Zanyar Aykut, köylülerin kış aylarında hayvanlarını beslemekte zorluk yaşadığını söyledi.
Köy halkının yaşadığı zorluğu yerinde gördüklerini belirten Aykut, "Yazın biçtikleri otu biriktirip üzerini brandayla kapatıyorlar. Köyün yüksek noktalarındaki otu kışın kızaklarla indiriyorlar. Bu zorlu mücadeleyi derneğimizin yöneticilerinden Rahmi İyinç ile görüntüledik." dedi.
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