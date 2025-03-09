Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkarili besiciler hayvanları için biriktirdikleri otu kızaklarla tepelerden indiriyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bazı besiciler, yazın biriktirdikleri otu kızaklarla tepelerden indirerek hayvanlarına ulaştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 16:51 Güncelleme: 09.03.2025 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkarili besiciler hayvanları için biriktirdikleri otu kızaklarla tepelerden indiriyor
        ABONE OL

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bazı besiciler, yazın biriktirdikleri otu kızaklarla tepelerden indirerek hayvanlarına ulaştırıyor.

        Yeşiltaş köyünde besicilik yapan aileler, kış boyunca ağıllarda kalan hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor.

        Yazın dağlarda biçtikleri otu köyün yüksek kesimlerinde istifleyen besiciler, bu otları kışın kızaklara yükleyerek ağılların bulunduğu alana taşıyor.

        Yüksekova Ekoloji, Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri de besicilerin hayvanların bakımı için kızaklarla yaptıkları zorlu yolculuğa tanıklık etti.

        Derneğin başkan yardımcısı Hazan Zanyar Aykut, köylülerin kış aylarında hayvanlarını beslemekte zorluk yaşadığını söyledi.

        Köy halkının yaşadığı zorluğu yerinde gördüklerini belirten Aykut, "Yazın biçtikleri otu biriktirip üzerini brandayla kapatıyorlar. Köyün yüksek noktalarındaki otu kışın kızaklarla indiriyorlar. Bu zorlu mücadeleyi derneğimizin yöneticilerinden Rahmi İyinç ile görüntüledik." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beyaz Saray yakınlarında çatışma
        Beyaz Saray yakınlarında çatışma
        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        "Aşk her an her yerde"
        "Aşk her an her yerde"
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar

        Benzer Haberler

        Çukurca'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
        Çukurca'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
        AK Parti Hakkari Teşkilatından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması
        AK Parti Hakkari Teşkilatından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması
        Yüksekova'da kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekildi
        Yüksekova'da kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekildi
        Yüksekova'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Yüksekova'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Hakkari'de yolcu minibüsleri sivil jandarma ekiplerince denetlendi
        Hakkari'de yolcu minibüsleri sivil jandarma ekiplerince denetlendi
        Telefonla konuşmak için karlı yolları aşıyorlar
        Telefonla konuşmak için karlı yolları aşıyorlar