TFF Kadınlar Futbol 1. Ligi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi play-off maçında Yüksekovaspor, Giresun Sanayispor ile 1-1 berabere kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi play-off maçında Yüksekovaspor, Giresun Sanayispor ile 1-1 berabere kaldı.
Yüksekova Şehir Stadında oynanan ve sporseverlerin ilgi gösterdiği müsabakanın ilk yarısını Yüksekova Spor, 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda bulduğu golle eşitliği yakalayan Giresun Sanayispor, maçtan beraberlikle ayrıldı.
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