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        TFF Kadınlar Futbol 1. Ligi

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi play-off maçında Yüksekovaspor, Giresun Sanayispor ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 17:53 Güncelleme: 16.03.2025 - 18:02
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        TFF Kadınlar Futbol 1. Ligi
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi play-off maçında Yüksekovaspor, Giresun Sanayispor ile 1-1 berabere kaldı.

        Yüksekova Şehir Stadında oynanan ve sporseverlerin ilgi gösterdiği müsabakanın ilk yarısını Yüksekova Spor, 1-0 önde kapattı.

        İkinci yarıda bulduğu golle eşitliği yakalayan Giresun Sanayispor, maçtan beraberlikle ayrıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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