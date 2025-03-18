Hakkari'de şehit ailelerine devlet övünç madalyası ve beratı verildi

Hakkari'de şehit ailelerine devlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından İl Müftüsü Hüseyin Okuş Kur'an-ı Kerim okudu.

Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, burada yaptığı konuşmada, her zaman şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olduklarını söyledi.

Şehit yakınları ve gazilerle anlamlı bir programda bir arada olduklarını belirten Karadağ, devlet övünç madalyasının anlamı ve önemine değindi.

Karadağ, ardından 31 şehit yakınına devlet övünç madalyası ve beratı takdim etti.

Törene, şehit yakınları, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sait Taylan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman ile Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı İl Başkanı Şirin Adıyaman katıldı.