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        Hakkari'de yaralı bulunan leylek tedaviye alındı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaralı halde bulunan leylek, ekiplerce tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 14:38 Güncelleme: 24.03.2025 - 14:46
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        Hakkari'de yaralı bulunan leylek tedaviye alındı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaralı halde bulunan leylek, ekiplerce tedavi altına alındı.

        Yıllardır ilçeye bağlı Köprücük köyünü mesken tutan leyleklerden biri, köy sakinleri tarafından derede yaralı halde bulundu.

        Haber verilmesi üzerine köye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Şefliği ekipleri, leyleği alarak tedavisi için kent merkezine götürdü.

        Leyleğin tedavisinin ardından tekrar bulunduğu yere bırakılacağı bildirildi.

        Köy sakini Taner Demir, dere kenarında yaralı leyleği fark ederek görevlilere haber verdiğini söyledi.

        Demir, "Bu leylekler yaz-kış burada kalıyorlar. Leyleği böyle görünce üzüldüm. Bir an önce tedavi edilmesi gerekiyor. Görevliler gelip aldı. İlgilerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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