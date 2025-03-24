Hakkari'de yaralı bulunan leylek tedaviye alındı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaralı halde bulunan leylek, ekiplerce tedavi altına alındı.

Yıllardır ilçeye bağlı Köprücük köyünü mesken tutan leyleklerden biri, köy sakinleri tarafından derede yaralı halde bulundu.

Haber verilmesi üzerine köye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Şefliği ekipleri, leyleği alarak tedavisi için kent merkezine götürdü.

Leyleğin tedavisinin ardından tekrar bulunduğu yere bırakılacağı bildirildi.

Köy sakini Taner Demir, dere kenarında yaralı leyleği fark ederek görevlilere haber verdiğini söyledi.

Demir, "Bu leylekler yaz-kış burada kalıyorlar. Leyleği böyle görünce üzüldüm. Bir an önce tedavi edilmesi gerekiyor. Görevliler gelip aldı. İlgilerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.