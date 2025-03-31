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        Durankaya beldesinde Halk Kütüphanesi açıldı

        Hakkari'nin Durankaya beldesinde Halk Kütüphanesi törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 18:14 Güncelleme: 31.03.2025 - 18:14
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        Durankaya beldesinde Halk Kütüphanesi açıldı
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        Hakkari'nin Durankaya beldesinde Halk Kütüphanesi törenle hizmete açıldı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yapımı tamamlanan kütüphanede bayramlaşma programı düzenlendi.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kütüphanenin ve belediye bünyesine alınan yeni araçların hayırlı olmasını diledi.

        Programda Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci ve AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya da birer konuşma yaptı.

        Belediye bünyesine kazandırılan 8 aracın hizmete sunulduğu programda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle kurulan Halk Kütüphanesinin açılışı yapıldı.

        530 metrekare alanda inşa edilen 100 kişilik oturma kapasiteli kütüphanede, çalışma salonları, çocuk bölümü ve 11 bin kitap bulunuyor.

        Programa, Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Türk Telekom İl Müdürü Adem Çatal ve vatandaşlar katıldı.

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