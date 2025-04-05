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        Hakkari'de otomobilin yakıt deposunda 21 kilo 440 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'de bir otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 17 kilo 620 gram sentetik uyuşturucu ve 3 kilo 820 gram eroin ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 10:17 Güncelleme: 05.04.2025 - 10:17
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        Hakkari'de otomobilin yakıt deposunda 21 kilo 440 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Hakkari'de bir otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 17 kilo 620 gram sentetik uyuşturucu ve 3 kilo 820 gram eroin ele geçirildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Ekipler, 3 Nisan'da Depin Uygulama Noktası'nda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Narkotik dedektör köpekle yapılan aramalarda, otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 21 parça halinde 17 kilo 620 gram sentetik uyuşturucu ve 6 parça halinde 3 kilo 820 gram eroin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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