Hakkari'de nisanda kar etkili oldu

Yetkililer, sürücü ve vatandaşları, çığ ve heyelan riski ile olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü, zaman zaman dolunun da etkili olduğu kentte sürücüler güçlükle ilerledi.

Hakkari'de kar ve sis etkili oldu.

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