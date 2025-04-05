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        Hakkari'de nisanda kar etkili oldu

        Hakkari'de kar ve sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 13:27 Güncelleme: 05.04.2025 - 13:35
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        Hakkari'de nisanda kar etkili oldu
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        Hakkari'de kar ve sis etkili oldu.

        Kentte sabah başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

        Kar nedeniyle kent merkezinin yüksek kesimleri beyaza büründü.

        Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü, zaman zaman dolunun da etkili olduğu kentte sürücüler güçlükle ilerledi.

        Yetkililer, sürücü ve vatandaşları, çığ ve heyelan riski ile olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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