Hakkari'de nisanda kar etkili oldu
Hakkari'de kar ve sis etkili oldu.
Hakkari'de kar ve sis etkili oldu.
Kentte sabah başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.
Kar nedeniyle kent merkezinin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü, zaman zaman dolunun da etkili olduğu kentte sürücüler güçlükle ilerledi.
Yetkililer, sürücü ve vatandaşları, çığ ve heyelan riski ile olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.
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