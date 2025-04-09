TÜBİTAK, Hakkari Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı 7 projeyi kabul etti
Hakkari Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı 7 proje, TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programları kapsamında destelenmeye hak kazandı.
Hakkari Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı 7 proje, TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programları kapsamında destelenmeye hak kazandı.
Hakkari Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversite bünyesindeki farklı programlarda eğitim gören 7 öğrencinin, öğretim üyeleri rehberliğinde hazırladığı projeler TÜBİTAK tarafından kabul edildi.
TÜBİTAK'ın sağlayacağı destekle hayata geçirilecek projelerle, öğrencilere farklı alanlarda önemli araştırmalar yapma imkanı sunulması hedefleniyor.
Projelerin üniversitenin araştırma kapasitesini de güçlendirmesi bekleniyor.
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