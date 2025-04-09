Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        TÜBİTAK, Hakkari Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı 7 projeyi kabul etti

        Hakkari Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı 7 proje, TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programları kapsamında destelenmeye hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 16:20 Güncelleme: 09.04.2025 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜBİTAK, Hakkari Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı 7 projeyi kabul etti
        ABONE OL

        Hakkari Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı 7 proje, TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programları kapsamında destelenmeye hak kazandı.

        Hakkari Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversite bünyesindeki farklı programlarda eğitim gören 7 öğrencinin, öğretim üyeleri rehberliğinde hazırladığı projeler TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

        TÜBİTAK'ın sağlayacağı destekle hayata geçirilecek projelerle, öğrencilere farklı alanlarda önemli araştırmalar yapma imkanı sunulması hedefleniyor.

        Projelerin üniversitenin araştırma kapasitesini de güçlendirmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Güneydoğu Anadolu'da şehirlerin rengi değişti!
        Güneydoğu Anadolu'da şehirlerin rengi değişti!
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Bir efsanenin sonu
        Bir efsanenin sonu
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        "İlişkimiz olmadı"
        "İlişkimiz olmadı"
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak

        Benzer Haberler

        Hakkari'de hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler belgelerini aldı
        Hakkari'de hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler belgelerini aldı
        Hakkari'de çekici kamyonun dorsesinde 61 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Hakkari'de çekici kamyonun dorsesinde 61 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Hakkari'de tırın dorsesinde 61 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Hakkari'de tırın dorsesinde 61 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Yüksekova'da caddeler yıkanarak temizlendi
        Yüksekova'da caddeler yıkanarak temizlendi
        Hakkari'de çeşitli suçlardan aranan 919 kişi yakalandı
        Hakkari'de çeşitli suçlardan aranan 919 kişi yakalandı
        Karların erimesiyle daha coşkulu akan Marinüs Şelalesi ziyaretçilerini ağır...
        Karların erimesiyle daha coşkulu akan Marinüs Şelalesi ziyaretçilerini ağır...