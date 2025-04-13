Hakkari Zapspor, Bitlis Özgüzeldere Spor ile berabere kaldı

TürkiyeFutbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zapspor, kendi sahasında karşılaştığı Bitlis Özgüzeldere Spor ile berabere kaldı.

Hakkari Zapspor, ligin 23. haftasında Bitlis Özgüzeldere Spor ile karşılaştı.

Merzan Şehir Stadyumu'ndaki karşılaşma, ev sahibi takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynandı.

Tribüne alınmayan Zap Spor taraftarı, stadyum çevresindeki yüksek yerlerden maçı izlemeye çalıştı.

Tarafların gol çabasının sonuç vermediği karşılaşma, 0-0 berabere tamamlandı.

Karşılaşmayı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Emin Yıldırım, Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan, Hakkari Zap Spor Kulübü Başkanı Ayhan Tunç izledi.