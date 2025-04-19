Çukurca'da "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısı yapıldı

Vatandaşların sorularını yanıtlayan Demir, "Belediyenin gelir giderleri herkese açık. Verdiğimiz vaatlerin yüzde seksenini yerine getirdik. Halkımıza hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi her vatandaşımızın yanında olmaya, sıkıntılarına çare olmaya devam edeceğiz." dedi.

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