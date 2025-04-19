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        Çukurca'da "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısı yapıldı

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 10:46 Güncelleme: 19.04.2025 - 10:46
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        Çukurca'da "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısı yapıldı
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        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısı düzenlendi.

        Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, Belediye Başkanı Nazmi Demir, yürütülen hizmetleri anlattı.

        Vatandaşların sorularını yanıtlayan Demir, "Belediyenin gelir giderleri herkese açık. Verdiğimiz vaatlerin yüzde seksenini yerine getirdik. Halkımıza hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi her vatandaşımızın yanında olmaya, sıkıntılarına çare olmaya devam edeceğiz." dedi.

        Programa, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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