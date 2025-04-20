Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Petrol Ofisi puanını 64'e yükselterek ilk sıradaki yerini korudu. 8. sıradaki Hakkarigücü ise 31 puanda kaldı.

Fenerbahçe, ilk yarının uzatma dakikalarında Ece Türkoğlu'nun ayağından bulduğu golle eşitliği yakaladı ve ilk devre bu skorla tamamlandı.

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