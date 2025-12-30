Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de yolu kapanan köydeki hasta ekiplerin çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı

        Hakkari'de yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kalp hastası kadın, ekiplerin zorlu çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 10:21 Güncelleme: 30.12.2025 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de yolu kapanan köydeki hasta ekiplerin çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari'de yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kalp hastası kadın, ekiplerin zorlu çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

        Akkuş köyünde rahatsızlanan S.K'nin yakınları, yolun kapalı olması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        Bunun üzerine bölgeye UMKE, 112 Acil Sağlık ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Yoğun kar dolayısıyla ambulans ilerleyemeyince hasta, köye ulaşan iş makinesine alınarak ambulansın bulunduğu noktaya getirildi.

        Sağlık ekiplerinin ambulansa aldığı hasta, ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        Doğu buz kesti! İki kent -25'i gördü!
        Doğu buz kesti! İki kent -25'i gördü!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı

        Benzer Haberler

        Hakkari'de 90 köy ve 191 mezra yolu ulaşıma kapandı
        Hakkari'de 90 köy ve 191 mezra yolu ulaşıma kapandı
        Hakkari'de hasta kurtarma operasyonu
        Hakkari'de hasta kurtarma operasyonu
        Yüksekova'da sağlık ekipleri kalp hastası için seferber oldu
        Yüksekova'da sağlık ekipleri kalp hastası için seferber oldu
        Hakkari'de yaşam mesaisi: Kar engelini iş makineleriyle aştılar
        Hakkari'de yaşam mesaisi: Kar engelini iş makineleriyle aştılar
        Hakkari'de polisler, kar nedeniyle yolda kalan kamyonete zırhlı araçla dest...
        Hakkari'de polisler, kar nedeniyle yolda kalan kamyonete zırhlı araçla dest...
        Yüksekova'da köyde hastalanan çocuk, paletli kar ambulansıyla hastaneye ula...
        Yüksekova'da köyde hastalanan çocuk, paletli kar ambulansıyla hastaneye ula...