Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı

Törene, Vali Vekili Buğra Karadağ, vali yardımcıları Tayyar Emre Mahmutoğlu ve Furkan Berber, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Hakkari Üniversitesi Genel Sekreteri Senar Hatim, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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