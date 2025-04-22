Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de kaybolan kadının bulunması için dron destekli arama yapıldı

        Hakkari'de 13 gün önce kaybolan 55 yaşındaki kadının bulunması için ekipler dron desteğiyle arama çalışmalarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 14:58 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de kaybolan kadının bulunması için dron destekli arama yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari'de 13 gün önce kaybolan 55 yaşındaki kadının bulunması için ekipler dron desteğiyle arama çalışmalarını sürdürdü.

        Karşıyaka Mahallesi'nde 9 Nisan'dan bu yana haber alınamayan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin'i arama çalışmaları devam ediyor.

        AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekipleri, kayıp kadının bulunması için çaba gösteriyor.

        Daha önce Katramas Deresi'nde dalgıç polislerin de katılımıyla arama yapan ekipler, bugün de dağlık alanlarda, Karşıyaka ve Sümbül Mahallesi çevresinde, Güzelköy ile Otluca köyünde dron destekli arama yaptı.

        Kadınla ilgili şu ana kadar herhangi bir ize rastlamayan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Kuzeyden serin, güneyden tozlu rüzgarlar esiyor!
        Kuzeyden serin, güneyden tozlu rüzgarlar esiyor!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        Xhaka'da yalnız değil!
        Xhaka'da yalnız değil!
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Trabzon'da sis içerisinde heyelan! Çevredekiler sirenlerle kurtuldu!
        Trabzon'da sis içerisinde heyelan! Çevredekiler sirenlerle kurtuldu!

        Benzer Haberler

        Avrupa birincisi Hakkarili kuraşçı kuzenlerin yeni hedefi dünya şampiyonluğ...
        Avrupa birincisi Hakkarili kuraşçı kuzenlerin yeni hedefi dünya şampiyonluğ...
        Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı
        Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı
        Zap Suyu yükselince mahsur kalan 4 kişi botla kurtarıldı
        Zap Suyu yükselince mahsur kalan 4 kişi botla kurtarıldı
        Hakkari'de Zap Suyu kenarında mahsur kalan 4 kişi botla kurtarıldı
        Hakkari'de Zap Suyu kenarında mahsur kalan 4 kişi botla kurtarıldı
        70 bin TL maaşla çoban bulamayan köylüler, sırayla hayvanları otlatıyor
        70 bin TL maaşla çoban bulamayan köylüler, sırayla hayvanları otlatıyor
        Hakkari'de yılan, bir başka yılanı yerken görüntülendi
        Hakkari'de yılan, bir başka yılanı yerken görüntülendi