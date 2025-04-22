Hakkari'de kaybolan kadının bulunması için dron destekli arama yapıldı
Hakkari'de 13 gün önce kaybolan 55 yaşındaki kadının bulunması için ekipler dron desteğiyle arama çalışmalarını sürdürdü.
Hakkari'de 13 gün önce kaybolan 55 yaşındaki kadının bulunması için ekipler dron desteğiyle arama çalışmalarını sürdürdü.
Karşıyaka Mahallesi'nde 9 Nisan'dan bu yana haber alınamayan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin'i arama çalışmaları devam ediyor.
AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekipleri, kayıp kadının bulunması için çaba gösteriyor.
Daha önce Katramas Deresi'nde dalgıç polislerin de katılımıyla arama yapan ekipler, bugün de dağlık alanlarda, Karşıyaka ve Sümbül Mahallesi çevresinde, Güzelköy ile Otluca köyünde dron destekli arama yaptı.
Kadınla ilgili şu ana kadar herhangi bir ize rastlamayan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.
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