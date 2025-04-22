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        Yüksekova'da öğretmenlere "afet ve acil durum eğitimi" verildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğretmenlere "yangın, afet ve acil durum eğitimi" verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 15:49 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:58
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        Yüksekova'da öğretmenlere "afet ve acil durum eğitimi" verildi
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğretmenlere "yangın, afet ve acil durum eğitimi" verildi.

        İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen eğitimde, Yangın Eğitmeni Oktay Kızılkaya ve Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi lideri Gökhan Erdem, yangın, arama, kurtarma ve tahliye konularında bilgi aktardı.

        Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, eğitim camiasına ülkenin her alanında, büyük görev ve sorumluluk düştüğünü söyledi.

        Öncü ve fedakar eğitim ailesi olarak, ilk yardım ve doğal afetlerde, doğru davranış şekilleri kazandırmayı önemsediklerini belirten Çetin, şunları kaydetti:

        "Temel ilk yardım, arama, kurtarma ve yangın gibi hayati becerileri her bir vatandaşımız bilmeli ve öğrenmeli. Hayati bir tehlike halinde bir canın kurtulmasında, bir saniyenin dahi ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Zamanında yapılacak etkili, doğru ve yerinde müdahalelerle hayat kurtarmak mümkün. Özellikle okullarımızda, bu eğitimi alan idareci ve öğretmenlerimizin olması hepimize güven veriyor."

        Galeri
        Galeri

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