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        Hakkari'de kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor

        Hakkari'de kaybolan 55 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 13:32 Güncelleme: 26.04.2025 - 13:40
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        Hakkari'de kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor
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        Hakkari'de kaybolan 55 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor.

        Karşıyaka Mahallesi'nde 9 Nisan'dan bu yana haber alınamayan Feleknaz Keskin'in bulunması için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla arama yapılıyor.

        Ekipler, Zap Suyu üzerindeki Şine Köprüsü'nden Depin mevkisine kadar kıyıda arama gerçekleştirdi.

        Dalgıç polislerin de katılımıyla şu ana kadar birçok kez Katramas Deresi'nde, çevredeki mahallelerde ve dağlık alanlarda arama yapan ekipler, henüz Keskin'e ait bir ize rastlamadı.

        Ekipler, kayıp kadını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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