Hakkari'de kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor

Hakkari'de kaybolan 55 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Karşıyaka Mahallesi'nde 9 Nisan'dan bu yana haber alınamayan Feleknaz Keskin'in bulunması için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla arama yapılıyor.

Ekipler, Zap Suyu üzerindeki Şine Köprüsü'nden Depin mevkisine kadar kıyıda arama gerçekleştirdi.

Dalgıç polislerin de katılımıyla şu ana kadar birçok kez Katramas Deresi'nde, çevredeki mahallelerde ve dağlık alanlarda arama yapan ekipler, henüz Keskin'e ait bir ize rastlamadı.

Ekipler, kayıp kadını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.