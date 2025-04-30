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        Hakkari'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Hakkari'de tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 12:02 Güncelleme: 30.04.2025 - 12:23
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        Hakkari'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Hakkari'de tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

        İle 5 kilometre mesafedeki Bay köyünde tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Ev sahibi Şükrü Çiftçi, yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek, yetkililerden yardım istedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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