Hakkari'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Hakkari'de tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Hakkari'de tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
İle 5 kilometre mesafedeki Bay köyünde tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Ev sahibi Şükrü Çiftçi, yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek, yetkililerden yardım istedi.
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