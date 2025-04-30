Hakkari'de sahipsiz köpeklerin saldırısında ölen Eslem'in adı kütüphanede yaşatılacak
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem Teker'in adı, eğitim gördüğü okuldaki kütüphaneye verildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem Teker'in adı, eğitim gördüğü okuldaki kütüphaneye verildi.
Teker'in öğrencisi olduğu Yeni Mahalle'deki Ahmed-i Hani Ortaokulu'nda bir süre önce yapımına başlanan kütüphane tamamlandı.
"Eslem Teker Kütüphanesi" ismi verilen kütüphane, Kaymakam Mustafa Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, Teker'in ailesi, sınıf arkadaşları ve öğretmenlerinin katılımıyla hizmete açıldı.
Kütüphanenin hayırlı olmasını temenni eden Kaymakam Akın ve katılımcılar, kütüphaneyi gezerek kitapları inceledi.
Duygulu anların yaşandığı açılışta konuşan Teker'in babası Ersin Teker, kızının adının kütüphaneye verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Yeni Mahalle'de 18 Ocak'ta İpek Yolu üzerindeki alanda yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan Eslem Teker, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
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