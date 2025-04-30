Hakkari'de kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor
Hakkari'de kaybolan 55 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor.
Hakkari'de kaybolan 55 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor.
Karşıyaka Mahallesi'nde 9 Nisan'dan bu yana haber alınamayan Feleknaz Keskin'in bulunması için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla arama yapılıyor.
Ekipler, bugün Karşıyaka ve Sümbül mahallelerinden geçen Katramas Deresi kıyısında arama yaptı.
Şu ana kadar kayıp kadına ait bir ize rastlamayan ekipler, Keskin'i bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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