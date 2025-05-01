Hakkari Valisi Çelik, kitap okuma etkinliğinde gençlerle bir araya geldi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Kültür ve İl Turizm Müdürlüğüne bağlı Halk Kütüphanesi bünyesindeki Kitap Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya geldi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Meydan Medresesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, gençlerle Filibeli Ahmet Hilmi'nin Amak-ı Hayal kitabını okudu.

Gençlerle kitabın değerlendirmesini yapan Çelik, tavsiyelerde bulunarak, bu tür kültürel etkinliklerin önemine değindi.

Ney dinletisinin sunulduğu etkinlikte öğrenciler de eser hakkındaki görüşlerini aktardı.

Etkinliğe Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Evren Sarıgül, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve Hakkari Üniversitesi Genel Sekreteri Senar Hatim de katıldı.