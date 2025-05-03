Hakkari'de minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol şantiyesinde çalışan işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol şantiyesinde çalışan işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Gürkavak köyü Cevizli mezrası yakınında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 30 AAD 036 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Dereye düşen minibüsteki Necdet Özşahin ve Levent Safalı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Ekiplerin zorlu çalışmasıyla bulundukları yerden yola taşınan yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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