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        Hakkari'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Hakkari'de "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 18:48 Güncelleme: 07.05.2025 - 18:48
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        Hakkari'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı
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        Hakkari'de "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Vaka Analiz Sistemi ile elde edilen veriler doğrultusunda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Çalışmalarda 5 şüpheli hakkında "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı, bu kişilere uyuşturucuyu temin edenlere yönelik 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Operasyonda çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ve 354 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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