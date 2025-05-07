Hakkari'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Operasyonda çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ve 354 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Vaka Analiz Sistemi ile elde edilen veriler doğrultusunda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

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