Hakkari'de üniversite öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu

Hakkari'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, yurtlarının bahçesine fidan dikti.

Afife Kız Öğrenci Yurdu ve Hakkari Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu, can suyu verdi.

Yurt Hizmetleri Müdürü Çiğdem Seyitoğlu Akdağ, öğrenciler ve personelle fidan diktiklerini belirtti.

Doğayı korumanın önemine değinen Akdağ, "Diktiğimiz fidanlar, yurdumuzun yaşam alanını artırıyor. Çevreye duyarlılığı önceleyen bu yaklaşımı gençlerimize de örnek olarak sunmak istiyoruz." dedi.

Hakkari Kredi ve Yurtlar Müdürü Hayrettin Arıtürk ise düzenledikleri etkinliğin önemli olduğunu belirterek, katılımcılara teşekkür etti.