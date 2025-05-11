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        Hakkari'deki tarlalar sarı çiçeklerle renklendi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havanın ısınmasının ardından sarı çiçeklerle renklenen tarlalar güzel görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 11:28 Güncelleme: 11.05.2025 - 12:18
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        Hakkari'deki tarlalar sarı çiçeklerle renklendi
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havanın ısınmasının ardından sarı çiçeklerle renklenen tarlalar güzel görüntüler oluşturdu.

        Türkiye'nin en yüksek rakımdaki yerleşim yerlerinden Yüksekova'da, ilkbaharda doğanın canlanmasıyla araziler ve yüksek kesimler yeşilin tonlarına büründü.

        Bir süre önce çiçek açan çiğdemlerle kaplanan ilçedeki tarım arazileri, şimdi de sarı çiçeklerle renklendi.

        Zirveleri karla kaplı Cilo Dağları ve yeşeren arazilerle bütünleşen çiçekler, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

        Bölgeye gelen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, çiçeklere bürünen alanları gezdi, eşsiz manzarayı görüntüledi.

        Doğa fotoğrafçısı Turan Koca, AA muhabirine, ilçedeki arazilerde değişik zamanlarda farklı çiçeklerin açtığını söyledi.

        Ovanın açan çiçeklerle sarı renge büründüğünü belirten Koca, "Ortam harika. Çiçekler, karlı dağlar, yeşilin tonları... Biz de bu güzelliğin içindeyiz. Bugün yöresel kıyafetli arkadaşları ve ot toplayan kadınları görüntüledik. Bol bol fotoğraf çektik. Buradaki çiçekler yaklaşık 2 hafta kalıyor. Kuşlar da buraya geliyor. Bazı bölgelerde ters laleler de var. Buranın en güzel mevsimi ilkbahar. Birçok kişi gelip burada fotoğraf çekiyor. Burada doğal stüdyo oluşmuş." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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