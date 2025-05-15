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        Hakkari'de hemşire ve ebelerin sorunları dile getirildi

        Hakkari'de Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen Şubesi tarafından "Sağlıkta Görünmeyen Emek: Ebe ve Hemşirelerin Sesi" temalı basın açıklaması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 15:27 Güncelleme: 15.05.2025 - 15:31
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        Hakkari'de hemşire ve ebelerin sorunları dile getirildi
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        Hakkari'de Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen Şubesi tarafından "Sağlıkta Görünmeyen Emek: Ebe ve Hemşirelerin Sesi" temalı basın açıklaması düzenlendi.

        Hakkari Devlet Hastanesi bahçesinde düzenlenen programda hemşire ve ebelerin sorunları, talepleri dile getirildi.

        Sağlık-Sen Şube Başkanı Nazif Arslan, yaptığı açıklamada 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası'na dikkat çekerek, sağlık ordusunun vazgeçilmez parçası olan hemşire ve ebeler için destek istedi.

        Hemşire ve ebelerin sağlık hizmetlerinin temel taşı, omurgası olduğunu belirten Arslan, eğitimde kalitenin artırılması, mevzuatın güncellenmesi, atama bekleyen hemşirelerin atanması, kariyer basamaklarının düzenlenmesi ve adil ücret politikalarının hayata geçirilmesi gibi taleplerin karşılanması gerektiğini aktardı.

        Arslan, hemşire ve ebelere aile destek ödemesi, kreş desteği, nöbet ücretlerinde artış, ücretsiz ulaşım hakkı ve lojman imkanı gibi sosyal ve ekonomik desteklerin sağlanmasının önemli olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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