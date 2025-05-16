Hakkari'de ailelere yönelik sinema etkinliği düzenlendi

Programa Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan, kurum yetkilileri, aileler ve çocukları katıldı.

Bu kapsamda ailelere ve çocuklara yönelik sinema gösterimi yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle kentte düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Hakkari'de "Aile Yılı" kapsamında yapılan sinema etkinliğinde çocuklar ve anneleri keyifli anlar yaşadı.

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