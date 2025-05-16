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        Hakkari Valisi Çelik, "empati parkuru" etkinliğine katıldı

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen "empati parkuru" etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 21:18 Güncelleme: 16.05.2025 - 21:21
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        Hakkari Valisi Çelik, "empati parkuru" etkinliğine katıldı
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        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen "empati parkuru" etkinliğine katıldı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla valilik önünde etkinlik yapıldı.

        Etkinlikte konuşan Vali Çelik, engellilerin yaşamlarını anlamanın ancak onların karşılaştığı zorluklara dokunmakla mümkün olduğunu söyledi.

        Toplum olarak daha çok empatiye ve anlayışa ihtiyaç duyulduğunu belirten Çelik, "Bugün burada farklılıkların anlaşılması ve farkındalığın artırılması adına önemli bir adım atıldı. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

        Katılımcılar, çeşitli malzemelerle kurulan parkurda yürüyerek engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları fiziksel ve sosyal engelleri deneyimledi.

        Etkinliğe, Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Oktay Kızılkaya ve Sait Ediş, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Necip Kızılkaya, Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Barani İlçin ile okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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